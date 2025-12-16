Fraga habilita 140 plazas de aparcamiento, la mayoría gratis

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Fraga ha puesto en marcha un plan de actuaciones urbanísticas con el que prevé habilitar un total de 140 nuevas plazas de aparcamiento, la mayoría de ellas gratuitas, en el Casco Antiguo de la ciudad y en el barrio de Las Afueras, junto a los Jardines Carmen Costa.

En la primera de esas áreas está previsto ubicar 68 plazas y en la segunda, en la margen izquierda del río Cinca, 72.

La plaza de L’Hort de l’Hospital dispondrá de doce aparcamientos, a lo que se suma que se señalizarán los de la explanada del Sotet y se organizarán los de la calle Arribas. También está previsto derribar uno de los inmuebles situados frente a la sala Florida con el fin de ampliar la acera de la cuesta San Quintín

En Las Afueras, se crearán nuevas plazas junto al colegio San José de Calasanz y el Matadero. La plaza del Paseo de la Constitución tendrá un nuevo parking.

Algo más de la tercera parte de las plazas, 46, son blancas, es decir, sin precio ni limitación de tiempo para estacionar. El grueso, 84, más de la mitad, serán de tipo verde, es decir, gratuitas pero con limitación temporal para el aparcamiento. Las diez restantes serán azules, de pago según el reglamento de la ORA (Ordenanza de Regulación del Aparcamiento).

La habilitación de esos nuevos estacionamientos se incluye en un programa de diez actuaciones que el ayuntamiento ha bautizado como Fraga conecta y cuyas dos piezas principales son la ejecución de los Jardines Carmen Costa y la sustitución de las escaleras mecánicas de la calle Arribas, que se encuentran fuera de servicio, y su sustitución por un ascensor en el edificio Airetas.

Estas actuaciones tienen un presupuesto de 1,5 millones de euros.

Entre la decena de obras incluidas en el programa se encuentra la ampliación del puente pequeño. El presupuesto de esta actuación se situaba en 1,8 millones de euros, aunque el equipo de gobierno supedita su ejecución a conseguir financiación externa.

Renuevan la red de cloacas de la calle Bujaraloz por su deterioro

El ayuntamiento de Fraga ha acometido las obras de renovación integral de la red de saneamiento en la calle Bujaraloz de Fraga, una actuación ejecutada por la empresa Construrrea que cuenta con un presupuesto aproximado de 9.000 euros. La infraestructura subterránea de la red de canalización de las aguas residuales presentaba en esa zona deficiencias estructurales achacables, según fuentes municipales, a la antigüedad de las tuberías y a la existencia de filtraciones. El deterioro había provocado preocupación entre los vecinos del Casco Antiguo, que llevaban tiempo reclamando una actuación urgente. La actuación incluye la sustitución de las antiguas conducciones por otras nuevas.