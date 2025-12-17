Implantan la recogida puerta a puerta en los polígonos de Golmés

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Golmés, en colaboración con el consell comarcal del Pla d’Urgell, implantará un sistema de recogida de residuos puerta a puerta en los polígonos industriales del municipio (Colomer, Golparc, El Pla y La Cometa) a partir de la segunda quincena de enero del próximo año, con el objetivo de mejorar los datos de la recogida selectiva. La decisión llega tras las quejas de las empresas por un uso inadecuado de los contenedores actuales, con vertidos fuera de los recipientes, depósito de voluminosos y presencia de residuos industriales no autorizados, tal y como explicó ayer el alcalde, Jordi Calvís.

Con el nuevo modelo, se retirarán todos los contenedores de superficie y se repartirán más de un centenar de depósitos de 240 litros entre las empresas de la zona. Estos recipientes estarán destinados exclusivamente a la fracción resto (material de rechazo), con una recogida semanal. Los comercios que generen papel y cartón comercial contarán también con recogida puerta a puerta semanal. El material deberá entregarse doblado, recogido y colocado dentro de una caja delante del establecimiento, siguiendo las indicaciones del servicio. Para el resto de fracciones, en las inmediaciones del polígono Golparc hay habilitadas dos áreas soterradas donde se podrán depositar otros tipos de residuos, según remarcó el primer edil.

Además, la deixallería comarcal del Pla (en Mollerussa) frente al instituto Terres de Ponent, seguirá disponible para usos puntuales, especialmente, cuando se genere un volumen superior al habitual.

El consistorio remarca que la medida pretende ordenar el proceso de recogida y tratamiento de residuos y avanzar hacia un sistema más eficiente y sostenible. Según las previsiones, el nuevo dispositivo permitiría reducir en torno a 100 toneladas anuales de residuos incontrolados.

Este sistema de recogida puerta a puerta ya se utiliza también en el polígono industrial de Vila-sana. Tanto Golmés como Vila-sana se encontraban a la cola de los municipios con peores datos anuales de reciclaje de la comarca del Pla d’Urgell, en buena parte, por el impacto de los polígonos industriales. Con esta actuación se busca revertir la situación y mejorar los indicadores de recogida selectiva.