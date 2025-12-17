Tàrrega y Balaguer impulsan campañas para animar las compras en Navidad

Tàrrega y Balaguer animan la Navidad con campañas comerciales llenas de sorteos y actividades hasta enero de 2026. Foment Tàrrega repartirá 12.000 fomentins (1 euro cada uno) por cada 20 euros de compra en tiendas adheridas a la asosiación. Como novedad este año destaca la actividad A la recerca del pessebre de Nadal, en la que se tienen que encontrar 10 figuras del belén escondidas en escaparates para entrar en un sorteo de 150 euros en cheques regalo. El viernes arrancará el Tastet de Nadal El Rosal y el cambio de fomentins; seguirá la cantata de Coral Infantil Mestre Güell (día 20), el Caga Tió (día 21), talleres de decoración y velas (22 y 23); jazz con Spread (el 24) y los pajes reales (3-4 de enero).

En cuanto a Balaguer, la Paeria y las asociaciones ACB Balaguer, Històric Sanahuja Comercial y Eix Urgell han organizado la campaña A Balaguer per Nadal, el millor regal, que se celebrará hasta el 6 de enero. Incluye sorteos de 14 vales de 250 euros, 10 de 100 euros y 10 de 50 euros, canjeables en comercios adheridos. El programa comercial incluye un karaoke, teatro, vermut Dj, cantadas, turronadas y visitas del Pare Noel, además de chocolatadas y degustaciones ofrecidas por negocios locales.