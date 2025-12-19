Municipios se agrupan para captar inversión

El ayuntamiento de Solsona recibirá 319.000 euros del plan de choque de la Generalitat para la modernización de instalaciones deportivas durante el período 2025-2029. Esta subvención cubrirá el 70% del coste de las tres actuaciones en el pabellón polideportivo, las piscinas municipales y las instalaciones deportivas de la calle Pedraforca.

La obra de mayor envergadura, presupuestada en 286.000 euros, se centrará en el antiguo pabellón del complejo polideportivo. Incluye la rehabilitación de los vestuarios, la renovación de la pista y su sistema de iluminación, con el objetivo de actualizar un equipamiento muy utilizado y elevar sus condiciones de uso.

Otra inversión, con un coste de 100.000 euros, consistirá en sustituir la cubierta de fibrocemento del edificio de las piscinas municipales. Además, se destinarán 70.000 euros a acondicionar las dos pistas polideportivas al aire libre en el antiguo espacio de la escuela El Vinyet, en la calle Pedraforca, pendientes de reparación.

A falta de concretar las anualidades de la financiación, el edil de Urbanismo y Obras Públicas, Joan Parcerisa, apuntó que esta ayuda supondrá “un impulso importante” para actualizar los equipamientos en términos de seguridad, sostenibilidad y funcionalidad.

Según las bases del Consell Català de l’Esport, los municipios con menos de 10.000 habitantes podían optar a un máximo de 160.000 euros. Solsona accedió al tramo de 10.001 a 20.000 habitantes al agruparse con Castellar de la Ribera, Pinell de Solsonès, Llobera y Guixers, lo que permitió alcanzar los 319.000 euros.

Desde el consistorio apuntaron que las instalaciones sirven a toda la comarca, no solo para los vecinos de Solsona.