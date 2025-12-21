Roban las figuras del belén y vandalizan el pesebre

Sort condenó ayer la destrucción y vandalización del belén navideño instalado en la plaza Major, junto a la estatua del General Moragues. Este suceso, ocurrido la madrugada del viernes al sábado, representa un nuevo episodio de la ola de destrozos registrados en Sort en los últimos días. El alcalde, Baldo Farré, apuntó que la semana pasada, desconocidos forzaron las puertas de emergencia del polideportivo municipal, rompieron cristales y accedieron al interior de las instalaciones. También se han registrado destrozos en señales de tráfico, papeleras y elementos del mobiliario urbano, y se han detectado pintadas vandálicas en señales. Añadió que estos actos evidencian una grave falta de respeto hacia la convivencia ciudadana. Explicó que se han presentado ante los Mossos d’Esquadra las correspondientes denuncias. Mientras, el robo de las tres figuras del nacimiento causó ayer impactó en Sort y eran muchos los vecinos que se acercaban hasta la plaza Major para ver el belén “vandalizado, pintado y vacío”.

El consistorio hará una valoración económica de los daños para informar a la ciudadanía del coste real de los hechos vandálicos. Esta iniciativa busca concienciar sobre el impacto económico y social derivado de estos comportamientos irresponsables y el consistorio hace un llamamiento al civismo.