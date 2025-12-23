Red Eléctrica acepta pagar por las torres y sus líneas

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Red Eléctrica (REE) comienza a asumir que le va a tocar pagar por la instalación de las torres y el cableado por el que transporta la electricidad de alta y de media tensión.

“En las últimas semanas, REE ha presentado múltiples escritos de desestimiento de los recursos que mantenía abiertos” contra ayuntamientos de Lleida, informaron fuentes de los despachos Cudós Consultors y Gonzalo Advocats, que describen el viraje de la compañía como “una auténtica rendición judicial que deja vía libre al cobro íntegro de la tasa y desbloquea importantes cantidades (de dinero) que los ayuntamientos tenían retenidas”. “La decisión de la compañía ha activado un efecto dominó”, añaden.

REE había eludido desde 2017 las tasas que los ayuntamientos intentaban aplicarle: no de derecho, ya que el Supremo avalaba el concepto de la tasa, pero sí de hecho, ya que tumbaba su cálculo.

Cuatro municipios, Llavorsí, Rialp, Baix Pallars y Esterri de Cardós, abrieron la brecha al gravar los cables como un “aprovechamiento especial” del espacio público y las torres de 110 kv o más como “uso privativo” cuando afectan a terrenos públicos o comunales.

Atlas instala en Àger un grupo de gasoil para evitar cortes de luz

� La compañía eléctrica Atlas, distribuidora del grupo Electra, instaló ayer un grupo electrógeno alimentado por gasoil en Áger para reforzar el suministro y tratar de evitar que estas navidades se repita el corte de luz del puente de la Purísima, que duró 10 horas. La empresa, que se hizo cargo hace unos meses del servicio que prestaba Eléctrica del Montsec y cuyas deficiencias provocaron numerosas quejas del vecindario, ha optado por esta solución ante las distorsiones que provoca el seccionador desde el que se distribuye la energía hacia ese sector de la localidad, cuyo cableado no soporta la tensión que genera la elevada demanda de consumo el algunos puentes y etapas vacacionales, cuando el casco viejo duplica su población.