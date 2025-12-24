El Govern obliga a 62 municipios de Lleida a tener un plan de inundaciones y ya serán 144

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El nuevo plan especial de emergencias por inundaciones (Inuncat) obliga a 62 nuevos municipios de Lleida a dotarse de un plan de protección, que se sumarán a los 82 que ya deben tenerlo y seguirán en esta categorización. La actualización del plan Inuncat responde en buena parte a la constatación de que el cambio climático está provocando situaciones en las que las tormentas son más torrenciales y causan cada vez más efectos devastadores sin que las previsiones hayan podido avanzar algunas de sus consecuencias.

En total, 144 municipios de Lleida estarán obligados a tener este documento, un 62% de los 231 en total. El resto lo tiene recomendado.

El subdirector de Programas de Protección Civil, Sergio Delgado, explicó que se ha revisado el riesgo de inundación en todos los municipios y se ha llegado a la conclusión de que ninguna zona queda exenta teniendo en cuenta la nueva situación de emergencia climática. Hasta ahora, había un 20% de municipios en Catalunya que no tenían ninguna obligación ni recomendación. En Lleida, hasta ahora eran 96 los municipios obligados al tener un riesgo medio, alto o muy alto ante inundaciones: alrededor de un 40% que a partir de ahora serán el 62%.

Según los datos de Protección Civil, en el Pirineo son 59 los municipios obligados a tener un plan de emergencia por inundaciones: 14 de los 19 del Alt Urgell (9 más); los 3 de la Alta Ribagorça (ya estaban obligados); 5 de la Cerdanya leridana; 9 de los 14 del Pallars Jussà; 14 de los 15 del Sobirà (4 más; solo queda como recomendación para Farrera); 9 de los 9 de la Val d’Aran (2 más); 9 del Solsonès (1 más); 6 en Les Garrigues (3 más); 24 en la Noguera (7 más); 9 en el Pla d’Urgell (6 más); 6 en la Segarra (2 más); 24 en el Segrià (14 más) y 12 en el Urgell (6 más).

Todos ellos tienen un año para dotare de este plan de protección. Los municipios han sido clasificados según su riesgo ante inundaciones: de bajo a moderado, alto o muy alto. Delgado apuntó que hasta ahora el riesgo se centraba en el litoral y el prelitoral pero ahora se observa que se incrementa hacia el interior y el Pirineo y Prepirineo. Con la normativa anterior, en el Pirineo había 59 municipios con obligación, pero solo 12 tenían el plan homologado y vigente y en 26 estaba pendiente de revisión En el llano, la obligatoriedad era para 74 municipios, 41 lo tenían homologado y vigente y 20 pendiente de revisión.