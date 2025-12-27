Balaguer arranca la construcción de la pista de atletismo en Inpacsa

Balaguer ha puesto en marcha las obras para construir una pista de atletismo dentro del ámbito de la antigua Inpacsa, en una zona estratégica situada junto al pabellón ferial y el polideportivo municipal. Se construirá en una parcela de más de 5.000 metros cuadrados. Este proyecto, largamente esperado por deportistas y entidades locales, supone dotar a la ciudad de unas instalaciones modernas y homologadas.

El nuevo equipamiento contará con una pista sintética de 400 metros y ocho carriles. En su interior se incluirán, además, las zonas necesarias para la práctica de todas las disciplinas atléticas: espacios de saltos de altura y pértiga, dos rectas específicas de pavimento sintético para saltos de longitud y tripe salto, y un área central de césped natural destinada a las pruebas de lanzamientos.

Rodeando la pista se dispondrá una franja perimetral de tres metros de ancho, también de césped natural o tierra, pensada para el calentamiento previo de los atletas. El conjunto quedará complementado con zonas de servicios que incluirán vestuarios, enfermería, almacenes, espacios de acceso y alumbrado exterior.

El proyecto se llevará a cabo en diferentes fases de ejecución, comenzando por la pista propiamente, con los carriles y áreas técnicas, la zona perimetral y el acabado definitivo. La pista será de color verde, una decisión estética orientada a favorecer su integración visual en el paisaje urbano y natural de Balaguer. El espacio interior de la pista se cubrirá con césped natural, destinado a albergar las zonas de saltos y lanzamientos, aunque estas áreas se completarán en fases posteriores.

El proyecto contempla un presupuesto de 645.000 euros y ha sido redactado por una UTE formada por cuatro arquitectos de Balaguer. Asimismo, fuentes de la Paeria apuntaron que ya hay actualmente cinco empresas que se han interesado en la construcción.

El objetivo de la Paeria es poder adjudicar la obra en los próximos días para que los trabajos puedan iniciarse entre enero y febrero. La previsión es que, una vez adjudicadas las obras, los trabajos puedan alargarse entre tres y cuatro meses.

ERC y la CUP presentaron alegaciones al proyecto que han sido resueltas por el equipo de gobierno.