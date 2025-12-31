Renuevan por cuarto año el sello de Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La ciudad de Mollerussa ha renovado por cuatro años más el sello que la acredita como Ciudad Amiga de la Infancia por parte de Unicef, según explicó la concejala de Acción Social y Comunitaria, Anna Carné. El consistorio ha recibido la notificación de Unicef Comité Español y de Unicef Comité de Catalunya que así lo certifica y en la cual los presidentes de ambos organismos felicitan al ayuntamiento por obtener este reconocimiento, que “pone en valor la labor de los gobiernos locales, en alianza con otros actores y, en especial, con sus destinatarios, niños y niñas, para proteger y garantizar el cumplimiento de sus derechos y liderar un proceso continuo en la implementación de políticas, en cualquier circunstancia, que tienen un impacto tangible en su bienestar”.

En esta edición, Unicef ha otorgado por primera vez este sello a un total de 18 municipios y lo ha renovado a otros 117. En el caso de Catalunya, hay un total de 23 municipios con este distintivo, siendo Mollerussa y Lleida los únicos de la demarcación leridana. Anna Carné anunció que el próximo año se llevará a cabo una prueba piloto en la que los jóvenes podrán participar en la elaboración de los presupuestos del 2027, centrada en políticas de infancia y juventud en el municipio.