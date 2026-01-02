Belenes para todos los gustos: desde piezas de corte clásico a elementos con tubos de papel higiénico

Arnau y Marc Balcells han confeccionado un belén clásico de grandes dimensiones. - JORDI BONILLA

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

La asociación de pesebristas de Cervera mantiene viva la tradición del belén navideño año tras año con su exposición en la iglesia de Sant Joan Degollat. La muestra abrió al público el pasado 6 de diciembre, coincidiendo con el mercado de Navidad, y aún se podrá visitar los días 3 y 4 de enero de 11.30 a 13.30 h y de 17 a 19 h.

El conjunto de mayor formato es obra de Arnau y Marc Balcells y recrea el nacimiento de Jesús en una escena tradicional poblada de pastores que se acercan al establo, junto a distintas figuras que representan oficios artesanos como el herrero, el ceramista o el panadero. Tampoco faltan los Reyes Magos con sus camellos, el buey, la mula y el ángel.

La peça que mostra l’arribada de Maria i Josep a Betlem. - JORDI BONILLA

Otra de las piezas de corte más clásico lleva por título Buscando posada, elaborada por Tomàs Puig. En ella se presenta una escena concreta de la Natividad: María y José llegando a Belén e intentando encontrar un sitio donde pasar la noche.

Els escolars de Cervera van confeccionar el seu pessebre reciclat. - JORDI BONILLA

Un estilo muy diferente es el del pesebre que han hecho los alumnos de las escuelas Jaume Balmes, Mossèn Josep Arques y les Savines usando tubos de papel higiénico para dar forma a los distintos personajes.

La exposición se completa con una selección de dioramas de Àlex Espinosa, las felicitaciones elaboradas por los usuarios del Casal Cívic y una colección de centros de mesa.