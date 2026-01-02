El ayuntamiento felicita a las familias que tuvieron bebés en 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Maials ha puesto en marcha este año una iniciativa para dar la bienvenida a nuevos residentes recién nacidos, en este caso Marc, Abril Elihana, Gina, Itay, Kadidiatou, Maria, Wassim, Max y Gia, a quienes se ofreció un pequeño regalo como gesto de acogida. Según el alcalde, David Masot, el consistorio promueve políticas para lograr que parejas jóvenes se queden a vivir en el pueblo y aseguren el crecimiento de la población, que ronda los mil habitantes.