Impulso al museo educativo

Un equipo de la Universitat de Lleida ha comenzado la investigación para poner en marcha el Museu de l’Escola de la II República en el antiguo colegio Clemència Berdiel de Almenar. Este centro abrió sus puertas en 1934 y se estudiará su funcionamiento hasta la Guerra Civil y el posterior desarrollo del proceso educativo hasta 2006. La iniciativa la promueve la Societat de la Història de l’Educació dels Països de Parla Catalana y la Societat Catalana de Pedagogia, según explicó la profesora de la UdL que promueve la iniciativa, Glòria Jové. La investigación ahondará en la trayectoria y metodología de todos los maestros que pasaron por el centro; de hecho, se intentará hablar con personas que ejercieron la docencia; de la repercusión que tuvo en el alumnado y en la recuperación de todo el material posible de la época para museizarlo. “Para ello haremos entrevistas a antiguos alumnos y alumnas, ya que queremos cotejar sus recuerdos y vivencias. La experiencia quiere ser un proyecto ciudadano en la que todos los que quieran puedan dejar constancia de sus experiencias”, indicó Jové. En este sentido, añadió que se profundizará “en el rastro que dejo la escuela de la República y sus avances pedagógicos”.

Jové explicó que el museo de Almenar pasará a formar parte de una red más amplia de “escoles de la República” en Catalunya y apuntó que hubo otras experiencias similares en Lleida en el colegio Pràctiques I de Lleida y en el de Seròs. Así, la de Almenar se integrará en el futuro Museu de l’Educació de Catalunya. “Hemos querido dar importancia a todo el territorio al margen de Barcelona”, indicó. Asimismo, detalló que el museo ocupará los bajos del edificio.

Por su parte, el ayuntamiento de Almenar ha adjudicado a Odisea Ingeniera e Instalacions Albert Fitó por unos 81.000 euros la remodelación del inmueble. La actuación, que comenzará a primeros de año, se centrará en la adecuación de los servicios de climatización, la conexión a internet y, especialmente, de la red de alcantarillado y de agua de boca, que se encuentra en muy mal estado, según explicó la alcaldesa, Teresa Malla. En la actualidad, las aulas de la antigua escuela acogen las analíticas del CAP, ya que el actual centro de Atención Primaria se ha quedado pequeño. También alberga, provisionalmente, algunas asociaciones locales como Artesans dels Vestits de Paper, que elabora vestidos para concursar en el tradicional desfile de Vestits de Paper de Mollerussa. También se reúnen en la escuela los Voluntaris d’Almenar, encargados de hacer las carrozas de carnaval o de la cabalgata de Reyes. La previsión es que, una vez remodelada, la antigua escuela ofrezca también locales a todas las asociaciones de la población, una biblioteca y el museo.