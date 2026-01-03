El Pirineo, lleno en Año Nuevo, prevé un 60% de ocupación hasta el lunes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pirineo deja atrás el lleno turístico en fin de año y prevé concluir la campaña de Navidad con una ocupación de entre el 40% y el 60% hasta el lunes, víspera de Reyes. Los porcentajes más altos se esperan en el entorno inmediato de las estaciones de esquí. Así lo explicó el presidente de la Federació d'Hostaleria, Josep Castellarnau, que apuntó que, si bien la alta afluencia de visitantes de años anteriores se consolida, el aumento de costes fijos y la reducción del gasto por parte de los turistas lastra el margen de beneficios del sector.

“El beneficio no crece en la misma medida que el número de turistas”, explicó el presidente de la Federación, que indicó que una mayor afluencia de visitantes exige contrataar más personal para prestarles servicio, y que el aumento del coste en personal contrasta con el hecho de que “ha descendido el gasto medio por persona” de los turistas. Castellarnau añadió que “es difícil subir los precios” sin perder competitividad.

La campaña turística de Navidad ha registrado hasta ahora altas cifras de ocupación que se suman al buen inicio de la temporada de turismo de nieve, con numerosas pistas de esquí abiertas y buen tiempo durante el puente de la Constitución, algo que ha sucedido en pocas ocasiones en los últimos años.

El esquí sigue siendo el principal atractivo turístico y las estaciones leridanas encaran la recta final de la campaña navideña con 360 kilómetros de pistas abiertas, cerca del 90% de su superficie esquiable abierta al público. Los pronósticos meteorológicos apuntan a nuevas nevadas a partir del próximo domingo.

Se mantiene el riesgo de aludes fuera de las pistas de esquí

El riesgo de aludes, que se disparó la semana pasada como consecuencia de las últimas nevadas, seguía siendo ayer considerable en buena parte del Pirineo. El boletín del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) apunta que el peligro de avalanchas es “marcado” en la zona sur del Pallaresa, el Ribagorçana y la Vall Fosca, mientras que lo califica de “moderado” en Aran y el norte del Pallaresa. En la última semana ha habido cuatro fallecidos por aludes en el Pirineo aragonés, tres en Panticosa y uno en Bielsa. Ante esta situación, las estaciones catalanas han pedido no esquiar fuera de pistas.

Leve aumento de los turistas extranjeros en Catalunya

El número de turistas extranjeros en el conjunto de Catalunya experimentó en noviembre un leve aumento del 0,89% respecto al mismo periodo del año pasado. Fueron 1,2 millones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que apuntan a un gasto de 206 euros por persona al día. Esto supone encadenar dos meses de incrementos, después de un descenso respecto a 2024 durante los meses de julio, agosto y septiembre. En las comarcas de Lleida, el grueso del turismo procede de Catalunya y del resto de España y los franceses son los visitantes extranjeros más numerosos.