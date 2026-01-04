Cambian la señalización y la imagen del polígono Camp Llong de Balaguer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Paeria de Balaguer ha completado la primera fase de renovación de la señalización y la imagen corporativa del polígono industrial Camp Llong, a las afueras de la capital. La actuación ha consistido en la sustitución del cartel de entrada al polígono, así como del plafón con el directorio de empresas, que se ha actualizado con una imagen gráfica renovada que identifica el polígono Camp Llong, según informa Ràdio Balaguer.