Aprobada la mejora del acceso de La Donzell

La diputación de Lleida ha aprobado inicialmente el proyecto de rehabilitación de la carretera LV-3023, que une la C-14 con el pueblo de La Donzell d’Urgell, núcleo de Agramunt. Las obras, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, afectarán a todo el trazado de 3,25 kilómetros y tendrán un plazo de ejecución de seis meses. Actualmente, presenta un estado muy deteriorado, con un firme envejecido, numerosas deformaciones, drenaje insuficiente y señalización prácticamente inexistente. La calzada, con un ancho medio de cuatro metros (en algunos tramos de 3,5), resulta estrecha y obliga a extremar las precauciones, sobre todo cuando se cruzan dos vehículos o en días de niebla y hielo. El proyecto contempla ampliar la calzada hasta los cinco metros, renovar completamente el pavimento (reciclando la base existente con hormigón), mejorar las cunetas y pasos de aguas pluviales y sustituir la señalización y los elementos de contención. No se modificarán el trazado ni las pendientes.

La actuación se ha diseñado con criterios de sostenibilidad, buscando mantener la integración de la carretera con el entorno natural y minimizar el impacto ambiental. Por ello, no se construirán variantes ni grandes estructuras que alteren el paisaje o requieran grandes movimientos de tierra.

La mejora de esta vía responde a una larga reivindicación vecinal. La junta de La Donzell d’Urgell reunió recientemente 367 firmas solicitando la reparación del firme. Según los vecinos, disponer de un acceso seguro y en condiciones es esencial.

Cabe recordar que la Diputación ya aprobó inicialmente este proyecto de acondicionamiento de la carretera LV-3023 en enero de 2021.