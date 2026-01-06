Adoptados tres de los siete cachorros rescatados el domingo Almacelles

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Almacelles, Vanesa Olivart, confirmó ayer que tres de los siete cachorros rescatados el domingo tras quedar atrapados en una tubería junto a la N-240, ya han sido donados en adopción, mientras que otros tres ya “los tenemos apalabrados”. Olivart se felicitó por haber encontrado una solución “rápida” para la mayoría de los animales.

Añadió que el único ejemplar sin destino sigue en dependencias municipales y se enviará a una protectora si no se le encuentra un hogar. Olivart explicó también que, durante el rescate, en el que participaron Bomberos Voluntarios de Almacelles, efectivos de la Policía Local y de la Brigada Municipal, se avistó a la madre de los cachorros, pero que en ningún momento la pudieronatrapar.

"La Brigada Municipal sigue vigilando el lugar”, explicó la primera edil, y añadió que en los próximos días se colocaron algunas trampas en la zona del Pla d’Almacelles para intentar recuperar al animal. “Algunos vecinos la han visto por allí desde el rescate, pero de momento no ha habido suerte”, explicó Olivart. Por otra parte, la ONG Amigos Peludos del Bajo Cinca denunció el abandono de otros dos canes a pie de carretera en Fraga, y uno de ellos pudo sufrido un atropello.