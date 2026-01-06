El presunto asesino de payeses, El Mourabit Ahmmar, de 54 años, aún sin declarar por el caso del Segrià

El presunto asesino fue arrestado el pasado marzo en Francia, donde huyó tras el crimen en el Segrià. - MM.EE./P.N./G.C.

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Ayer se cumplieron dos años del asesinato de Ramon Rossell, un agricultor de Vilanova de la Barca de 84 años. El supuesto asesino fue arrestado a finales de marzo del año pasado en Francia, como avanzó SEGRE, y a principios de abril fue extraditado a España y trasladado a Navarra, donde se investigan los dos primeros asesinatos que se le imputan.

Pese a llevar nueve meses encarcelado, el arrestado todavía no ha declarado por el caso del Segrià. El abogado de la familia de Ramon Rossell, Carles López, lamenta “la parálisis de la causa, que todavía está secreta y no hemos podido consultar. Nos dicen que se están haciendo diligencias pero muy poca información nos han facilitado”. La causa la lleva el juzgado de Instrucción número 3 de Lleida.

En cambio, el investigado, El Mourabit Ahmmar, pasó a disposición por los dos crímenes cometidos en Navarra. El 30 de junio el juzgado de Instrucción 3 de Tudela decretó su encarcelamiento por un asesinato de un payés en esta localidad el 22 de noviembre de 2023 y dos meses antes, la magistrada había decretado la misma medida cautelar respecto del asesinato de otro agricultor el 21 de diciembre en Ribaforada.

En ambos casos, el investigado se negó a declarar. Cabe recordar que este juzgado fue el que el que el 21 de marzo dictó la orden de detención europea. De momento, las tres causas se instruyen por separado.

El Mourabit Ahmmar, de 54 años, había sido condenado por yihadismo. Apenas unas semanas antes del primer crimen –el 23 de noviembre en Tudela, en Navarra– se arrancó una pulsera de control telemática –residía en Vitoria y su familia denunció la desaparición– y huyó. Llevaba la pulsera por delitos relacionados con el terrorismo yihadista.

En este sentido, López ya afirmó a este periódico que reclamarán aclarar en qué situación judicial se encontraba el investigado antes de los hechos. “Se debe determinar si hubo una falta de custodia por parte de las autoridades porque sería algo intolerable”, aseguró el letrado en declaraciones a este diario. La familia, que ejercerá la acusación, podría exigir una indemnización.

Ramon Rossell, de 84 años, fue asesinado con sus tijeras alrededor de las 13.00 horas del 5 de enero de 2024 cuando estaba podando en una finca de Vilanova de la Barca. También le robaron el coche, un Opel Astra. El asesino huyó a Francia tras pasar por Andorra. En Ponts se saltó un control cuando los Mossos todavía no conocían el crimen. El supuesto autor no fue arrestado hasta marzo del año pasado en Béziers.