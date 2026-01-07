Juzgan a Ezquerra, exalcalde de Alcarràs, por coaccionar a urbanos

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El juzgado de Instrucción número 2 de Lleida celebrará un juicio contra Manel Ezquerra, exalcalde de Alcarràs y actual diputado en el Parlament por el PSC, por un delito leve de amenazas y coacciones a agentes de la Policía Local de esta localidad del Segrià en 2021, cuando ocupaba el cargo de teniente de alcalde, según ha podido saber este periódico.

Manel Ezquerra afirmó ayer que “es una cuestión política. Se intentó hacer una mediación pero los denunciantes se negaron y esto es un castigo mediático de unos hechos que se produjeron en 2021”. También añadió que “es por pura animadversión hacia mi persona”.

El caso se remonta al verano de 2021 cuando la Policía Local de Alcarràs presentó ante el ayuntamiento un informe en el que denunciaba un presunto abuso de poder por parte del teniente de alcalde, Manel Ezquerra (Sempre Alcarràs). El documento presentado al entonces alcalde, Jordi Janés (Junts), afirmaba que Ezquerra exigió a dos agentes que arrestasen a un vecino, que estos se negaron a hacerlo, al considerar que no había motivos para una detención, y que el concejal les increpó por ello. Fuentes próximas apuntaron que el informe atribuye al edil expresiones vejatorias contra una agente por su condición de mujer.

El Código Penal castiga los delitos leves con penas como multas de hasta tres meses, localización permanente (arresto domiciliario) hasta tres meses, trabajos en beneficio de la comunidad (hasta 30 días) y prohibiciones de acercamiento y comunicación con la víctima.

Un mosso y otro policía le denunciaron por insultos

Manel Ezquerra ha tenido otro incidente con agentes de la autoridad. Los Mossos d’Esquadra, junto con la Policía Local de Alcarràs, le denunciaron el 1 de septiembre de 2024, cuando ya era diputado por el PSC en el Parlament, por insultarles, como avanzó SEGRE. Le acusaron de falta de respeto —les habría dicho “ineptos”, entre otras expresiones— tras un incidente en el que se vio involucrado su hijo en la Festa Major de la localidad. Concretamente, le denunciaron por “falta de respeto y desconsideración” en unos hechos que fueron tipificados como leves en la ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana con una propuesta de sanción de 100 euros. Ezquerra explicó ayer que “he presentado un escrito de alegaciones en las que reitero que no increpé a ninguno de los agentes. Hay testigos”. También añadió que “es lo mismo en los dos casos. Desacreditarme y hacerme un castigo mediático. Detrás de ello están siempre los mismos”. En este sentido, el caso todavía no se ha resuelto, ya que los denunciantes también han presentado un escrito de respuesta en las alegaciones en las que mantienen su versión en la que aseguran que hubo una falta de respeto por parte de Ezquerra y que no hubo ningún interés personal, según explicaron fuentes solventes.