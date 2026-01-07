La Agrupació Sardanista celebra su 80 aniversario y lo inaugura en L’Amistat

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Teatre L’Amistat de la capital del Pla d’Urgell acogerá este domingo 11 de enero, a las once y media de la mañana, una ballada de sardanas con la actuación de la Cobla Tàrrega. La convocatoria se presenta, además, como uno de los primeros actos de conmemoración del 80 aniversario de la entidad organizadora, la Agrupació Sardanista de Mollerussa (1946-2026). La propuesta invita a recuperar el formato más popular de la sardana: la rotllana compartida, el baile en comunidad y el ambiente de fiesta tranquila que llena el patio de butacas y el parquet.

El repertorio previsto combinará títulos conocidos y piezas musicales de diferentes autores. Sonarán Petits laietans, de J. Jordi Beumala; En Josep i la Maria, de Josep Capell; Abril 1975, de Jordi Molina; Record de Terrassa, de Ramon Vilà; Estany de Travertins, de Pitu Chamorro; Arenys de Munt, de Ricard Viladesau; Lluna, de Quim Reixach; Contra tot pronòstic, de Jordi Feliu; y Nadal a Mollerussa, de Òscar Barqué, un guiño directo a la localidad dentro del programa.

La iniciativa cultural cuenta con la colaboración de la colla sardanista Somnis del Pla y el ayuntamiento local.