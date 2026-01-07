Meses de cortes de luz en el alumbrado público de Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Mollerussa arrastra desde hace meses apagones en el alumbrado público que han afectado a distintos zonas del municipio, entre ellas avenidas como la del Canal o la de La Pau. El problema volvió a evidenciarse el pasado fin de semana en la avenida Catalunya y la ronda de Sant Pere, así como en calles próximas como la del Onze de Setembre, con tramos a oscuras, sin más iluminación que la de algunas luces navideñas instaladas en viviendas. Vecinos de la zona advirtieron del riesgo que esto supone y pidieron una respuesta inmediata.

El ayuntamiento plantea una actuación en dos frentes: por un lado, intervenciones rápidas para restablecer el servicio cuando surge una avería. Por otro, la preparación de un proyecto de modernización para reducir este tipo de incidencias. Así lo explicaron el alcalde, Marc Solsona, y el concejal de Obra Nueva, Josep Maria Garrofé, quienes detallaron que el contrato vigente se basa en mantenimiento correctivo, centrado en resolver incidencias una vez se producen. El consistorio admite, sin embargo, que la cantidad de fallos en el alumbrado eléctrico es elevada y que esta fórmula, aunque necesaria para mantener la red operativa, no corrige posibles carencias de origen. Por ello, consideran imprescindible una renovación a fondo del sistema. Por este motivo, las medidas para mejorar el alumbrado tendrán un apartado destacado en los presupuestos de 2026, aún por aprobar.