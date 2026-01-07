Èxito de ‘Els Pastorets’ de Som Faràndula

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Som Faràndula representó el sábado 3 y el domingo 4 de enero Els Pastorets en el Teatre L’Amistat lleno hasta los topes, con una puesta en escena que movilizó a todo el grupo y reunió a unas 60 personas implicadas. Con el apoyo de colaboradores, la cifra se elevó hasta 80. La compañía teatral afronta así su segundo año consecutivo llevando al escenario su versión de la obra de Folch i Torres en este teatro. En esta edición, uno de los elementos más celebrados ha sido la participación de 14 niños y niñas, que han reforzado especialmente las escenas del bosque y la adoración, aportando dinamismo y una estética más cuidada en los momentos corales. El director, Joaquim Fabrés, agradeció la elevada implicación de las personas que se han sumado al proyecto y subrayó que la respuesta del grupo ha superado las expectativas.

Más allá de Els Pastorets, Som Faràndula trabaja desde hace meses en la popular pieza teatral Y entonces no quedó ninguno, de la autora británica Agatha Christie, cuyo estreno está previsto para el próximo mes de febrero. En paralelo, prepara para otoño la comedia No te vistas para cenar, de Marc Camoletti, en una adaptación de Ricard Reguant.