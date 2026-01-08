Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Corbins denuncia cortes de luz durante las pasadas fiestas navideñas y los atribuye a “dejadez” por parte de la compañía Endesa a la hora de llevar a cabo las inversiones necesarias en la red eléctrica. Para el consistorio, eso es una muestra del “agravio que padece el mundo rural respecto a las grandes capitales en inversiones y reparación de las continuas averías de luz”, según el alcalde, Jordi Verdú.

El primer edil destacó que una incidencia en un domicilio particular “provocó cortes de luz en toda una calle por falta de planificación y prevención” y apuntó que el último corte se produjo durante las fiestas navideñas, cuando un apagón dejó sin luz la visita del paje real en la iglesia. Verdú apuntó que ha habido otras incidencias a lo largo de 2025 y que “ha empeorado el servicio”. “Los cortes incidieron en la conexión de electrodomésticos e instalaciones por la oscilación de la tensión”, dijo, y reclamó a Endesa que “garantice una red consolidada”. Añadió que el consistorio cumple con sus obligaciones para dar un buen servicio y destacó la inversión de 10.000 euros del ayuntamiento para sustituir y mejorar diferentes transformadores del municipio. Verdú hizo un llamamiento a los pueblos próximos para hacer un frente común dirigido a exigir mejoras a empresas eléctricas y de telecomunicaciones.

Por su parte, fuentes de Endesa indicaron que no se han detectado incidencias durante las fiestas y las atribuyen a instalaciones de particulares. Recordaron que la compañía tiene un teléfono directo con los alcaldes para contactar en caso de urgencia y en breve lo harán con el consistorio de Corbins