La Fira de l'Oli de Les Borges reunirá por primera vez a las cinco denominaciones de origen de Catalunya

El acto de presentación de la 29.ª edición de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques en la Diputación de Lleida.Oriol Bosch / ACN

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Les Borges Blanques reunirán por primera vez las cinco denominaciones de origen protegidas (DOP) del aceite en Catalunya en la 29.ª edición de la Fira de l'Oli. Son las de Les Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre – Montsià y Empordà. De esta manera, la organización del certamen quiere consolidar la línea de apertura iniciada ya hace dos años situándolo como gran punto de encuentro del sector ofreciendo la pluralidad de modelos de producción, de emprendeduría y certificación de calidad. La feria bate récord de participación con 51 productores. El alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran, ha dicho que quieren “generar sinergias y abrir debates necesarios” con una programación que combina el rigor profesional, la divulgación, la cultura y la participación popular.

La presentación de la edición 2026 de la Fira de l'Oli de Les Borges Blanques se ha hecho en la Diputación de Lleida. El presidente del ente, Joan Talarn, ha destacado que es un "ejemplo claro de cómo el mundo local puede liderar proyectos con mirada de país". Talarn también ha asegurado el apoyo la Diputación de Lleida al certamen para "reforzar el tejido productivo, la promoción económica y la proyección exterior de los municipios". Farran ha destacado que el cambio de rumbo de la feria emprendido en 2024 ha permitido pasar de la presencia de un volumen de una treintena de productores además de 50.

En la 29.ª edición de la Fira de l'Oli se entregará el Premio Cultura del Aceite conjuntamente a las cinco DOP de Catalunya como reconocimiento a su tarea en defensa de la calidad, la identidad territorial y el futuro del aceite catalán. Asimismo, también está previsto que haya un diálogo entre las cinco DOP para abordar el presente y el futuro de sector.

El certamen también será el punto de encuentro de los aceites ganadores de los Premios Nacionales de Catalunya 2025, que tendrán un papel central en la programación y protagonizarán coloquios con pequeños y grandes productores, generando espacios de reflexión compartida sobre la calidad, la escala productiva y el futuro del sector oleícola catalán.

Concurso del Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra

La referencialidad que se ha querido dar en la feria se ilustra, según la organización, en el crecimiento del Concurso de Aceites de Oliva Virgen Extra, que este año ha recibido 61 muestras, ocho más que el año pasado, de 47 productores (10 más que en el 2025). El concurso ya tiene finalistas de las tres categorías.

Chefs de primer nivel

La feria refuerza de manera destacada su dimensión gastronómica de la mano de chefs de primer nivel como Xavier Benet, Ada Parellada, Pep Moreno, Gonçal Ferreruela, Moha Quasch y los hermanos Torres, entre otros. Se harán demostraciones y degustaciones situando al aceite de oliva virgen extra como ingrediente principal de la cocina contemporánea. En paralelo, la Oleoteca, equipamiento municipal nacido el año pasado, acogerá 11 horas de talleres de cata guiados, pensados para acercar la cultura del aceite a todos los públicos, desmentir mitos populares y descubrir la riqueza sensorial del OOVE

Presentación de ‘ La Carretera de l'Oli ’

Esta edición de la feria coincide con la clausura de un año marcado por la reflexión en torno al paisaje de la cultura del aceite, entendido como una construcción cultural, ecológica, económica y social. En este contexto se enmarca la segunda edición del Foro del Aceite de Oliva Virgen Extra (FOOVE), que ha abordado esta mirada integral a través de cuatro mesas de debate centradas en la identidad y la memoria, la gobernanza del paisaje, el paisaje vivido y los agroecosistemas en transición. El trabajo de reflexión ha dado coherencia y contenido a la ‘Carretera de l'Oli’, un proyecto estratégico que se presenta en el marco del certamen y que quiere articular nuevas formas de vinculación emocional y económica con el territorio. En el marco de la feria se podrán vivir dos sesiones de Oli Experiència a y un recorrido guiado entre campos de olivos, cabañas de bóveda y márgenes de piedra seca, con intervenciones teatrales y desayuno en un espacio ambientado por una creadora visual.

El relato sobre el paisaje mediterráneo y el papel del olivo tendrá continuidad también con la charla de Marc Castellnou, jefe de los GRAF de los Bombers, centrada en la emergencia climática y el papel del cultivo del olivo en la prevención de los grandes incendios forestales.