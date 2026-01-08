El Govern y el Conselh Generau d'Aran avanzan con el traspaso de competencias en caza y pesca

La reunión entre la síndica de Aran y el conseller Ordeig en el Conselh Generau d'Aran este jueves.Marta Lluvich / ACN

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y la síndica de Aran, Maria Verges, se han reunido este jueves para abordar el traspaso de competencias en gestión forestal, caza y pesca. Ordeig ha dicho que el Govern cumple tal como dice la ley y traspasa la gestión de la caza y la pesca con recursos al gobierno aranés. El conseller ha dicho que quien mejor conoce la realidad aranesa es el Conselh Generau y será quien mejor gestione estas competencias. Ordeig ha dicho que confía materializar otros acuerdos durante este año.

La Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen especial de la Val d'Aran, establece en el artículo 20.3 que la Generalitat tiene que ceder al Conselh Generau dera Val d'Aran competencias y servicios sobre varias materias, entre las cuales están la pesca, la caza y los aprovechamientos forestales.