Homenaje a la bibliotecaria al jubilarse después de 35 años

La homenajeada, junto al alcalde de Torres de Segre, Àxel Curcó. - AJUNTAMENT TORRES DE SEGRE

Redacció

El ayuntamiento de Torres de Segre organizó el pasado 30 de diciembre un emotivo homenaje a la que ha sido bibliotecaria de la localidad durante los últimos 35 años y que ya disfruta de su jubilación. El acto, al que asistió el alcalde de la localidad, Àxel Curcó, sirvió para agradecer a la homenajeada tantos años de dedicación, su profesionalidad, su compromiso con la cultura y con el servicio a los vecinos, además de desearle suerte en esta nueva etapa.

