Les Arcades de Castelldans verán la luz tras 16 años

El Espai Cultural de Les Arcades de Castelldans ya tiene conexión eléctrica, lo que permitirá abrir este equipamiento, en obras desde hace más de 16 años, según explicó el alcalde Conrad Llovera. La semana que viene comenzarán las pruebas de todas las instalaciones que precisan de luz y del resto de las dependencias, ya que la obra civil finalizó en mayo de 2024, hace más de año y medio, a la espera de dicha conexión. Endesa la autorizó en octubre del pasado año “tras meses de trámites y papeleos para conseguir el permiso, ya que cuando no faltaba una cosa, falta otra. Todo este embrollo burocrático volvió a ralentizar la construcción”, añadió. La intención es que parte del Espai Cultural se pueda abrir en 2026.

Una vez comprobado el buen funcionamiento, las instalaciones, construidas por Aigües del Segarra-Garrigues (ASG), revertirán en el municipio para que pueda darles uso. La concesionaria ejecutó las obras de este inmueble porque, inicialmente, debía acoger el centro de interpretación sobre ecosistemas esteparios del área regable del Segarra-Garrigues, un equipamiento que finalmente se ubicó en Mas de Melons (ver desglose). La empresa retomó los trabajos a primeros del 2023.

En la planta baja están los arcos del antiguo convento cartujano medieval que se desmontaron hace más de doce años y que estaban en una plaza al aire libre. Se reconstruyeron piedra a piedra en su actual ubicación. Llovera explicó que en la planta baja se instalará la biblioteca y en el primer piso baraja la posibilidad de habilitar un hotel de entidades o un coworking. En la planta superior estará el centro de exposición sobre zonas de secano.

Una obra de compensación vinculada al regadío

El Espai Cultural Les Arcades es una obras de compensación. Aigües del Segarra-Garrigues (ASG) debía construir el centro de interpretación de aves de secano en esta población con subvenciones del 1% Cultural vinculadas a la construcción del Segarra-Garrigues. Sin embargo, este equipamiento no se instaló en el pueblo de Castelldans, sino en un edificio en la reserva de Mas de Melons, entre Alfés y Castelldans. Las obras han supuesto una inversión que ronda el millón de euros. Según Llovera, el centro de interpretación y todas las instalaciones estarán acabas y en pleno funcionamiento el próximo año.