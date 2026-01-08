Mil paneles solares flotantes para modernizar el riego de 600 ha

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La conselleria de Agricultura ha licitado el proyecto para modernizar 595,79 hectáreas de las comunidades de regantes de Roques Planes (296,61) y de Sant Jaume (299,18), dentro del Aragón y Catalunya y situadas en Almenar y Alguaire. Contempla la construcción de una balsa elevada con capacidad para 516.786 metros cúbicos y una extensión de 11 hectáreas en la que se instalarán 980 módulos fotovoltaicos flotantes con una potencia de 450,80 kW, según responsables de la empresa de ingeniería Proenhec, encargada de su elaboración. No es el primer regadío que contempla la instalación de placas solares dentro de una lámina de agua. Es algo que ya se está haciendo en el Segarra-Garrigues en Alfés (ver desglose).

La instalación de paneles fotovoltaicos para suministrar electricidad al bombeo del agua representará una importante reducción en gastos energéticos. Supondrá una inversión de más de 4,4 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea. De hecho, la administración aportará el 70% del coste y los regantes el 30%. La modernización beneficiará a un total de 179 payeses.

Las obras también contemplan la construcción de una tubería de derivación, otra conducción para llenar balsas intermedias y una estación de bombeo. El sistema de impulsión al pantano superior y la conducción general llevará el agua por gravedad a las dos comunidades de regantes. La de Roques Planes ya ha llevado a cabo algunas actuaciones de modernización en su red de riego en los últimos años y ya cuenta con un sistema presurizado con hidrantes y tomas en cada finca. Sin embargo, no dispone de ningún sistema de regulación, ya que se encuentra conectada directamente a la acequia del canal, lo que dificulta una gestión eficiente del agua bajo demanda. Por lo que respecta a la comunidad de Sant Jaume, no está presurizada y actualmente presenta problemas de pérdidas de agua en varios tramos de tuberías.

Los usan ya en el Segarra-Garrigues y en las pistas de Espot Esquí

La empresa Aigües del Segarra Garrigues (ASG) retomó el pasado verano los trabajos de instalación de las placas solares flotantes en el embalse de riego de Alfés, dentro del sistema de regadío del Segarra-Garrigues. Se trata de la mayor planta flotante de energía solar de Catalunya, con 3.500 módulos fotovoltaicos apoyados en 6.262 estructuras flotantes. La instalación está ejecutada en alrededor de un 30% y las obras permanecieron paralizadas 5 meses, entre el 15 de marzo y el 15 de agosto, para evitar que el ruido y la circulación de vehículos afectaran a las aves esteparias durante su periodo de nidificación y de cría. La balsa está en el perímetro de la zona especial de protección de aves de Mas de Melons. También se han instalado paneles solares flotantes en una balsa de Espot Esquí para suminstrar energía a los remontes fuera de la temporada invernal y los fabricantes de placas solares ya están ensayando para colocarlas sobre balsas de purines.