Recepción y visita institucional del embajador Guinea Conakry en España

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El embajador de la República de Guinea Conakry, Framoi Mara, hizo una visita oficial a Almacelles el pasado 3 de enero, en el que este representante del país africano pudo conocer el municipio y visitar el Museu d’Arquitectura i Urbanismo Josep Mas Dordal. Mara fue recibido por el teniente de alcalde Antonio Arnó, firmó en el libro de honor de la localidad y pudo asistir al concierto de un cantante guineano en el marco del ciclo Nova Veu d’Àfrica.