Rescatan a una mujer refugiada en un balcón por un fuego en Cervera

Los Bomberos de la Generalitat rescataron ayer al mediodía con la autoescalera a una mujer de 87 años que se refugió en un balcón tras declararse un incendio en una casa en Cervera. La vecina sufrió quemaduras en las manos y fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Otras dos personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo aunque no precisaron ser trasladadas.

Los servicios de emergencia fueron alertados a las 13.19 horas por un incendio en una vivienda de la calle Major de la capital de la Segarra. Concretamente, se declaró un fuego en un inmueble de tres plantas situado en el número 115 de la calle Major, cuya parte trasera da a la avenida Duran i Sanpere. Hasta el lugar acudieron siete dotaciones de los Bomberos de la Generalitat —una de ellas con la autoescalera—, ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques y patrullas de la Policía Local y los Mossos d’Esquadra.

A su llegada, los efectivos comprobaron que había una mujer refugiada en un balcón por la parte trasera del edificio. La vecina fue rescatada con la autoescalera. De 87 años, había sufrido heridas de segundo grado en las manos y fue evacuada en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova. Otros dos vecinos resultaron intoxicados por inhalación de humo y, tras ser atendidos, recibieron el alta in situ. También rescataron a un perro.

Las llamas arrasaron la primera planta y un piso de la segunda planta quedó afectado. Durante la extinción se cortó al paso la calle Major. Tras apagar el incendio, los Bomberos ventilaron el edificio y revisaron la estructura.