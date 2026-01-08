Vía libre a la recogida de basura con contenedores en 15 pueblos del Segrià

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El Tribunal Català de Contractes el Sector Públic ha desestimado el recurso de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) contra la adjudicación del servicio de recogida de residuos en islas de contenedores en 15 municipios del Segrià, que el consell comarcal adjudicó a Urbaser el pasado mes de octubre. El tribunal no ha constado irregularidades, por lo que se ha levantado la suspensión de la adjudicación y ya se puede formalizar la concesión definitiva, según confirmaron fuentes del ente comarcal.

La nueva adjudicataria prestará este servicio a partir de este año hasta 2035, con un presupuesto de 24,2 millones de euros. Su oferta se impuso por un escaso margen sobre la de su competidor, FCC, que es, hasta el relevo por parte de Urbaser, la actual concesionaria junto con Arnó de la recogida de residuos en islas de contenedores. La oferta de Urbaser recibió 56,65 puntos sobre cien, solo unas décimas por encima de los 56,10 que obtuvo la propuesta de FCC. Esta última interpuso en noviembre un recurso contra la nueva concesión ante el tribunal de contratación pública, que ha sido desestimado. Ahora solo puede recurrir por vía judicial, según el consell.

La adjudicataria se comprometió a introducir mejoras respecto a las condiciones establecidas en el concurso, como desplegar 30 contenedores para aceites usados e implantar en una deixalleria un punto de recogida de amianto. Alpicat, Alcoletge, Alcanó, Alfés, Almacelles, Albatàrrec, Aitona, Benavent de Segrià, Gimenells i el Pla de la Font, Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Torres de Segre, Vilanova de la Barca y Vilanova de Segrià hacen la recogida en contenedores. Queda pendiente el concurso para renovar la gestión de la basura en los 22 municipios donde se recoge a domicilio. La combinación de ambos sistemas provoca que vecinos de pueblos con recogida puerta a puerta acudan a tirar la basura en pueblos con contenedores, algo que se ha denominado turismo de basura.