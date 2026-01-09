Aran recibe de la Generalitat la competencia sobre gestión forestal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y la Síndica de Aran, Maria Verges, se reunieron ayer para abordar el traspaso al Conselh Generau de la competencia en gestión forestal. Ordeig afirmó que el Govern cumple la ley del régimen especial de la Val y transfiere la gestión con recursos a la administración aranesa. Durante la reunión, ambas partes acordaron también medidas para actualizar los traspasos de las competencias en materia de caza y pesca.