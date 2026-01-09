Dos accidentes de tráfico en carreteras del Pirineo de Lleida por el hielo

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Pirineo de Lleida ha sido escenario de dos accidentes de tráfico este viernes, a primera hora de la mañana, a causa de la presencia de hielo en la calzada. Los incidentes, localizados en la Pobla de Segur y Conca de Dalt, han requerido la intervención de los Bombers de la Generalitat y el SEM, con un balance de dos heridos.

El primer incidente se ha registrado a las 06.45 horas en la Pobla de Segur. Un vehículo que circulaba por la N-260, en dirección Toralla, ha sufrido una salida de vía al resbalar por hielo, precipitándose por un pequeño barranco. Las tres personas que viajaban en el coche han conseguido salir por la ventana y subir hasta la carretera. Tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han movilizado, encontrando que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ya estaba atendiendo a los ocupantes, que serían dos heridos de diversa consideración.

Poco después, a las 07.41 horas, se ha producido otra salida de vía en Conca de Dalt, en la carretera hacia Erinyà, también a causa del hielo en la calzada. En este caso, la persona implicada ha resultado ilesa, según las primeras informaciones de los Bombers.

Previsión meteorológica para el viernes

La previsión meteorológica para este viernes ya anticipaba condiciones adversas. Se esperaba una jornada con cielo nublado y precipitaciones en el Pirineo, con una cota de nieve que bajaría de los 1.300 metros hasta los 600-800 metros. Un aspecto crucial era la formación de heladas en el Pirineo, factor determinante en los incidentes viales. En el resto de la provincia de Lleida, se anticipaban intervalos de nubes y posibles chubascos débiles. Las temperaturas máximas y mínimas estarían en descenso a la zona pirenaica, mientras que en el llano se mantendrían estables o con un ligero ascenso, con máximas de 12-13 ºC. El viento de poniente soplará con rachas fuertes durante toda la jornada.

Alerta por nevadas y heladas el fin de semana

La situación meteorológica en el Pirineo de Lleida se mantendrá complicada durante el fin de semana. Para el sábado, se esperan nevadas con una cota de 600-900 metros, que podrían ser copiosas. Esta tendencia se mantendrá el domingo, con temperaturas en descenso y la presencia de heladas en el Pirineo. En el resto de la provincia, el cielo se presentará poco nublado. El viento del oeste y noroeste soplará con posibilidad de rachas fuertes, incrementando la sensación de frío y el riesgo en las carreteras.