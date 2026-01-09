L’Albagés inicia su propia recogida de basura con IA para analizar lo que tiran los vecinos

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El municipio de L'Albagés estrenó ayer su propio sistema de recogida de basura, un método pionero que utiliza la inteligencia artificial (IA) para analizar los residuos que tiran los vecinos. Esta tecnología tiene como finalidad facilitar que los usuarios hagan un uso correcto de los nuevos contenedores para desechos no reciclables, orgánicos, el papel y cartón y el vidrio y plásticos. Quien los separe correctamente recibirá puntos que se traducirán en bonificaciones en los recibos de la basura.

Los usuarios podrán documentar cada uso de los contenedores mediante una aplicación para dispositivos móviles. Esta ofrece la opción de fotografiar la basura para que la IA la analice. El 80% de los vecinos han expresado su apoyo a este nuevo sistema y recibirán un número PIN para entrar en la app, que hará un seguimiento de cómo separan la basura, si la depositan correctamente, con qué frecuencia y en qué cantidades lo hacen y establecer estadísticas y análisis para mejorar. Por su parte, el consistorio sabrá cuándo los depósitos están llenos y cuándo debe vaciarlos, ya que la IA fijará la periodicidad.

Persiste el método tradicional

Frente a los usuarios del nuevo sistema, un 20% de los vecinos prefieren mantener el procedimiento tradicional, sin opción a rebajas en sus recibos. “Principalmente, son personas mayores que están acostumbradas al método antiguo. Puede darse el caso que, en un mismo núcleo familiar, se haga de las dos maneras”, dijo Masip. El consistorio ya ha comenzado a distribuir los números PIN, uno por cada familia, y bolsas de basura.

El ayuntamiento comenzó también ayer a repartir los nuevos contenedores, más pequeños que los antiguos y distribuidos en más calles. Por su parte, el consell de Les Garrigues retiró los suyos el martes, aunque dejó los de menor tamaño.

L’Albagés se desvincula así de la recogida de basura domiciliaria que impulsa el consell y que prevé poner en marcha en primavera. Considera que con esta nueva fórmula reciclará más que otros pueblos de Les Garrigues. Según Masip, durante una prueba piloto en 2019, el pueblo pasó de un 25% de reciclaje a un 65%. Seguirá usando el vertedero comarcal para depositar desechos no reciclables.

Cámaras para leer matrículas con el fin de evitar el turismo de basura

El ayuntamiento teme que, con la puesta en marcha de la recogida de basura puerta a puerta en los otros 23 municipios de Les Garrigues a partir de la próxima primavera, las nuevas islas de contenedores de L'Albagés se llenen con residuos procedentes de localidades vecinas. Esta práctica se conoce como turismo de basura y se da desde hace años en la comarca del Segrià, donde 15 municipios utilizan contenedores y 22 llevan a cabo la recogida a domicilio. Masip indicó que, para evitar que esta situación se dé en su municipio, prevé instalar cámaras en cada una de las islas de contenedores y también habrá cámaras de lectura de matrículas en las entradas a la población conectadas a los Mossos d'Esquadra.

Masip indicó que ya han constatado que el pueblo recibe basura de fuera de la localidad. “Ya que hace tiempo se detectó que vecinos de Juncosa tiraban aquí la basura”, explicó el alcalde.