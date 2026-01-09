Obras para captar más agua a través de pozos

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Guissona ha aprobado dos proyectos para captar más agua para el consumo humano a través de pozos municipales y reducir así la dependencia del servicio comarcal de Gestió d’Aigües de la Segarra. Las actuaciones prevén la recuperación del pozo Piteu, en desuso desde hace años, y la implantación de una estación de tratamiento para eliminar nitratos en el pozo del Poliesportiu.

Cerca del 45% de la dotación de agua potable de Guissona proviene actualmente del organismo comarcal, que toma el agua del canal d’Urgell y la trata en la potabilizadora de Ratera. Con estas acciones, el consistorio espera reducir la dependencia externa hasta un 20% y “aprovechar al máximo nuestros pozos”, según apuntó el alcalde, Jaume Ars.

Hace unos años ya se realizó una inversión en filtros de nitratos y arsénico para mejorar la calidad del agua municipal que se almacena en tres depósitos. Gracias a eso, ahora podrán rehabilitar el pozo Piteu, que quedó fuera de servicio en 2007 por culpa de las elevadas concentraciones de arsénico. Este se sumará a los dos que funcionan actualmente: el de Iryda y el del Poliesportiu. El proyecto tiene un coste de 290.256 euros, de los cuales 187.102 están subvencionados por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

En paralelo, se instalará una estación de tratamiento de agua potable para eliminar los nitratos procedentes de la captación del pozo Poliesportiu, cuya agua se mezcla actualmente con la agua procedente del Canal d’Urgell. En este caso, la obra saldrá a licitación por 656.267 euros.

En cuanto al núcleo de Guarda-si-venes, el ayuntamiento renovará parcialmente la red de suministro de su depósito y la estación de bombeo.