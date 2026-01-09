Obras para suministrar agua potable a los diseminados

Odèn está llevando a cabo obras para abastecer de agua potable a los diseminados del sureste del municipio. La actuación, que busca garantizar el suministro a diversos núcleos rurales, está financiada por el plan de cooperación municipal de inversiones en materia de salud de la Diputación, la ACA y el Puosc. También colabora la EMD de Canalda, que asume parte de los costes mediante la cesión de los fondos que le corresponen de estos planes.

El proyecto prevé la construcción de una nueva red en alta y baja presión, con una conducción que parte desde la Font del Vermell hasta un nuevo depósito de distribución. Incluye la instalación de una tubería de conexión, la construcción del depósito, la instalación de un grupo de presión y la red de distribución hacia los pueblos.

El contrato ha sido adjudicado por 512.530 euros a la firma leridana Irriga Water Solutions, y ya se ha completado la conducción al Zoo del Pirineu y el abastecimiento en baja de Junyent. Se seguirá con el nuevo depósito y las conexiones que permitirán suministrar agua a Roc Falcon, los Solers y Cavallera.