Testigos avalan a los policías que acusan a un exalcalde de Alcarràs

El juzgado de Instrucción número 2 de Lleida celebró ayer el juicio contra Manel Ezquerra, exalcalde de Alcarràs y actual diputado al Parlament por el PSC, por un delito leve de amenazas y coacciones a dos agentes de la Policía Local de esta localidad del Segrià en 2021, cuando ocupaba el cargo de teniente de alcalde, como avanzó SEGRE el martes. El acusado negó los hechos y dijo que consideró que los agentes no tuvieron una “atención adecuada”. Por su parte, la acusación pidió seis meses de multa y una indemnización de 1.738 euros y 9.166 euros para cada policía, respectivamente. Los hechos sucedieron el 30 de julio de 2021, cuando, según declararon los denunciantes, representados por el abogado Dani Ibars, fueron requeridos para mediar en una discusión que se estaba produciendo en plena calle entre Ezquerra y otro vecino del municipio. “Pretendíamos mediar con ambas partes, pero el teniente de alcalde nos ordenó que detuviéramos al hombre con quien estaba teniendo el altercado”, aseguró una de las demandantes. Los policías declararon que, en ese caso, “no procedía una detención” y que fue entonces cuando Ezquerra les comenzó a increpar, a insultar y a gritar: “nunca hacéis nada, vuestra actuación es pésima, estáis acabados”, relataron. Además, aseguraron que les habría amenazado de “suspendernos de empleo y sueldo, y de abrirnos un expediente disciplinario”, y “hablaba fuera de sí”. “No era la primera vez que hacía estas coacciones”, explicó una denunciante. Los agentes se desplazaron a la comisaría y avisaron al entonces alcalde, Jordi Janés (de Junts, que gobernaba en coalición con Ezquerra), y al jefe de la policía local, Ramon Bernat. Una vez allí, “continuaron los insultos por parte de Ezquerra y yo sufrí un ataque de ansiedad”, explica la denunciante.

El relato de los agentes fue corroborado por cuatro testimonios, entre ellos Janés y Bernat, quienes mantuvieron que “los policías habían tenido una actitud cordial y la intención de calmar la situación”, y que la tensión entre las partes implicadas “fue subiendo” una vez en comisaría. Tras los hechos, ambos policías estuvieron de baja laboral 55 y 290 días respectivamente, y también declararon que tuvieron que abandonar el cuerpo policial de Alcarràs.

En cuanto a Ezquerra, defendió que “siempre he sido defensor del orden, le tengo mucho respeto a la policía como representante político que soy”, y negó “cualquier acusación que se me atribuya”. Incluso admitió que “estoy sorprendido de que hayamos llegado aquí, a esta situación de mentiras”. Asimismo, aseguró que los agentes le tienen “animadversión por mi posición, porque cuando formaba parte del ayuntamiento, me tocó suspender un aumento de sueldo”. Paralelamente, la abogada de Ezquerra, Magda Vila, sostuvo que el hecho “que alguien esté enojado no es punible”, y añadió que no hay pruebas “de que la baja de los agentes se pueda atribuir a los hechos de ese día”, y pidió la absolución.