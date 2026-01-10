Vielha vò aumentar un 20% era plantilha municipau
Era estructura centrau der Ajuntament a 65 trabalhadors e n’a de besonh 80, segontes bailia. Era normativa estatau limite incorporacions de personau
Er Ajuntament de Vielha e Mijaran a trèt a concors es places d’arquitècte tecnic e de tresaurèr interin enes darrères dues setmanes, mès aguestes non seràn en es darrèri procèssi de seleccion de personau. Atau ac assegurèc ager eth baile deth cap-lòc dera Val d’Aran, Juan Antonio Serrano, qu’afirmèc qu’eth municipi viu ua “activitat frenetica” enes darrèri ans que hè qu’era plantilha que conforme era “estructura centrau” deth consistòri sigue “fòrça justa” en aguesti moments. “Actuaument i a ues 65 persones que trebalhen enes airaus d’administracion, intervencion, secretaria e brigada”, expliquèc Serrano, qu’estime qu’era chifra ideau de trabalhadors aurie d’arribar as 80. “Èm eth cap-lòc de comarca damb mens personau administratiu, en tot auer en compde eth nivèu d’activitat que i a en municipi”, afirmèc eth madeish.
Aguest aument dera plantilha municipau, totun, confronte dirèctaments damb era actuau normativa, que sonque permet complir damb era taxa de reposicion. “Sonque se pòden curbir es jubilacions, es baishes e es excedéncies”, a explicat Serrano. A hijut que “ère ua situacion que s’auie de resòlver damb es naui Pressupòsti Generaus der Estat”, mès apuntèc qu’eth bloqueig dera oposicion en Congrès des Deputats l’alongarà enquia, com a minim, 2027. “Abans dera crisi de 2008 anàuem justi, mès ère fòrça mès facil contractar personau extèrn”, pr’amor qu’era normativa ère fòrça mès laxa, indiquèc.
D’alavetz ençà, era situacion a cambiat entà ben perque “i a auut un gran nombre de licéncies d’òbres, ath delà des actuacions deth pròpri ajuntament; non i a locaus comerciaus uedi, e en generau, era activitat ei frenetica”, a explicat Serrano.
Eth baile detalhèc, a mòde d’exemple, qu’era persona que guanhe era plaça d’arquitècte formarà equipa damb er arquitècte municipau e un aute aparelhador, “ei ideau compdar damb cinc persones sonque entad aqueth departament”. A despiet des dificultats qu’impòse era normativa, Serrano assegurèc qu’er Ajuntament “anarà publicant mès aufèrtes tà d’auti departaments” enes pròplèu mesi.
Aran a d’autes dues dificultats ahijudes tà atrèir talent
Eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano (UA), a explicat que, ath delà dera estricta normativa de contractacion damb era que lidien es ajuntaments, ena Val d’Aran se trapen tanben damb d’auti dus factors dificils de sauvar quan se tracte d’atrèir talent entara administracion locau. Eth prumèr, sense dobte, ei er abitatge. “Es prètzi son mès cars en generau, mès aciu en son fòrça mès”, expliquèc eth prumèr còsso, qu’a hijut que fòrça des places que s’aufrissen enes consistòris dera Val exigissen acreditar un nivèu minim d’aranés. Era clau entà sauvar aguestes dificultats, segontes a dit Serrano, ei “poder compdar damb personau qu’age dejà residéncia en Aran” o ben qu’age ua “especiau atraccion” entà establir-se en aguest emplaçament.