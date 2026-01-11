Pesca intensiva en el núcleo urbano

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

La Societat de Pescadors Esportius (SPE) de l’Alta Ribagorça ha solicitado formalmente al Consell de pesca continental la puesta en marcha de un nuevo coto intensivo en el tramo de dos kilómetros del Noguera Ribagorçana que transcurre por el casco urbano de El Pont de Suert, desde la cola del pantano de Escales hasta la salida de la localidad. Esto permitiría recuperar una práctica que la capital de la comarca perdió en 2015, cuando la Generalitat decidió clausurar el coto de Llesp por falta de actividad.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del ayuntamiento, ya que además “de mejorar la gestión del río”, añadiría un atractivo turístico al abanico de actividades relacionadas con la naturaleza que ya tiene el municipio. Así lo explicó ayer la alcaldesa, Iolanda Ferran, quien añadió, no obstante, que el Consell de pesca, dependiente de la conselleria de Agricultura, “ha solicitado un estudio de impacto y un análisis de riesgos” antes de dar el visto bueno a la propuesta. No obstante, confió en que la respuesta llegue antes de que se abra la temporada la próxima primavera. La primera edil, además, señaló que las actuales limitaciones de la pesca intensiva (20 permisos diarios y 3 capturas de truchas de más de 22 centímetros como máximo), no alteraría el equilibrio del río y fomentaría las repoblaciones.

Por su parte, el secretario de la SPE de l’Alta Ribagorça, Saturnino López, explicó que la solicitud responde a la intención de la entidad de impulsar una Escola de Riu que fomente la pesca responsable y sostenible, enseñar las técnicas actuales y familiarizar a los nuevos pescadores con los materiales más modernos, además de sensibilizar a la ciudadanía, combatir las especies invasoras, e impulsar la participación local en la gestión de la pesca.

Además, según López, la SPE de l’Alta Ribagorça también solicita ser declarada Entidad Tutora de Pesca y convertirse “en los ojos y las manos de la administración en el territorio” en la Noguera Ribagorçana y la Noguera de Tor. Propone llevar a cabo un seguimiento ecológico y acciones y control de especies invasoras, una comunicación inmediata en caso de vertidos, alteraciones del hábitat o incuplimientos de la normativa. Lo harían en colaboración con agentes rurales y técnicos de pesca, además de organizar concursos y actividades sociales y comunitarias vinculadas al calendario piscícola, como jornadas de eliminación de especies exóticas. “La perca ya está presente en el tramo de río que proponemos”, aseguró.

La SPE de l’Alta Ribagorça tiene actualmente 224 socios, muy lejos de los más de 1.000 que llegó a tener antes de que la Generalitat asumiera la gestión integral de la pesca continental. “Aunque digan que cada vez hay más licencias, la verdad es que cada vez tenemos menos socios y hay más gente de fuera”, explicó López.