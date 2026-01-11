Suspende un año la concesión de licencias a nuevos pisos turísticos

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Espot ha suspendido durante un año la concesión de licencias para nuevos pisos de uso turístico (HUT, en sus siglás en catalán) y viviendas turísticas compartidas en todo el municipio. Lo aprobó en el pleno del pasado 12 de diciembre, en el que acordó también elaborar un plan para poner coto a estos alojamientos. Los criterios que establezca el consistorio para regularlos se incorporarán al plan de ordenación urbanística (POUM) del municipio.

Espot tiene 377 habitantes y 84 HUT censados, según datos de la Generalitat. Esto supone uno por cada 4,5 vecinos, muy por encima del límite de uno por cada diez habitantes establecido en Catalunya. Es el umbral máximo del decreto aprobado durante la pasada legislatura para regular esta actividad, y que el actual Executiu del PSC no tiene intención de modificar.

Con la suspensión de licencias, Espot se une a otras poblaciones de todo el Pirineo de Lleida que también han tomado medidas para limitar el crecimiento de esta actividad, si bien han adoptado soluciones distintas. Algunos han establecido restricciones a nuevos HUT en su normativa urbanística, mientras que otros lo han hecho a través de ordenanzas municipales. “Se trata de un problema que existe en toda Catalunya, pero ahora es para los alcaldes”, lamentó el presidente el edil del municipio y presidente del consell del Pallars Sobirà, Carles Isús. Valoró que la medida “servirá para ver cómo está la situación en el municipio y después tomar decisiones” al respecto.

Estas iniciativas municipales se han reproducido, por ejemplo, en Vielha, Bossòst, Talarn, Sort, Rialp, La Torre de Capdella, Tremp, La Vall de Boí o Àger, entre otros, y ha servido para hacer disminuir en 170 los HUT en Lleida. Hay más de 4.000 en las comarcas leridanas, según cifras de la Generalitat, de las cuales más de 1.500 están abocadas al cierre en 2028, al superar la ratio máxima por habitante en los municipos donde se encuentran.