Conciertos para despedir las fiestas

Tàrrega y Bellpuig cerraron ayer oficialmente las fiestas de Navidad con sus respectivos conciertos de Reyes. En la capital del Urgell, el Teatre Ateneu se llenó hasta la bandera con la 19ª edición de esta cita musical en homenaje al músico Àngel Sans, en una tarde de valses, villancicos y fragmentos de populares óperas. Las voces de la Polifònica de l’Urgell y el Cor de Cambra Arsinova de Barcelona interpretaron el repertorio acompañadas por la Orquestra Simfònica Gratia Artis, que repitió como conjunto instrumental, todo ello bajo la dirección, per segundo año consecutivo, de Salvador Brotons. En el apartado de solistas, participaron la soprano Laura del Río, el barítono Joan Garcia y el clarinetista Ionas Mercadal. El Estudi Dansa Tàrrega, que celebra su décimo aniversario, completó el apartado escénico con coreografías dirigidas por Mercè Freixas.

El programa incluyó obras de Strauss (El Danubio azul) y Tchaikovsky (Vals de la Bella Durmiente) en el apartado de valses, mientras que la sección de arias operísticas reunió partituras de Mozart, Verdi, Rossini, Puccini y Donizetti. El programa se completó con populares composiciones navideñas arregladas para la ocasión por el propio director de la orquesta. Además, se rindió un homenaje al violonchelista Pau Casals, en el marco del 150 aniversario de su nacimiento con El cant dels ocells.

En Bellpuig, el concierto de Reyes fue a cargo de la Bellpuig Cobla, que ofreció un variado repertorio de sardanas como L’albada de Juli Garreta, Follia de Josep Serra, Camí de llum de Ricard Lamote de Grignon o Atlanta 96 del compositor Salvador Brotons, que se encontraba dirigiendo el concierto de Tàrrega.

En la media parte se hizo entrega de la 31 edición de la Beca Josep Maria Bernat para jóvenes instrumentistas de cobla. En esta ocasión, el galardón se otorgó ex aequo a Amélie Martet, joven intérprete de flautín de Saint Laurent de la Salanque (Francia), y a Bernat Carrera, joven instrumentista de tible de Berga. Ambos recibieron un premio de 1.000 euros. Además, se concedió un accésit de 500 euros a Denis Grosu, instrumentista de contrabajo de Agramunt. Junto a la Bellpuig Cobla, Martet interpretó Le merle blanc de E. Demaré y Carrera, Il·lusions mai somiades de Marc Timón. En esta ocasión se presentaron 14 instrumentistas, de los cuales 5 llegaron a la final.

La beca, convocada anualmente por la Associació Músics per la Cobla y el ayuntamiento de Bellpuig, tiene como objetivo promover entre los jóvenes el estudio de los instrumentos que conforman la cobla, conjunto musical característico de Catalunya, y mantener viva la memoria del compositor Josep Maria Bernat.