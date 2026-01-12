FGC empezará a operar en verano con los 4 nuevos trenes en las líneas RL3 y RL4 de Lleida a Cervera y Terrassa

Publicado por redacción / acn Creado: Actualizado:

Los 4 nuevos trenes eléctricos en periodo de pruebas y fabricados por encargo de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entrarán en servicio en la RL3 y RL4 entre Lleida y Cervera y Terrassa este verano. Así lo ha anunciado la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, que también confía en que con la sustitución de los convoyes y la operatividad por parte de FGC se acabará con los retrasos y las averías que sufre actualmente la línea con muchas quejas por parte de los usuarios que se desplazan a Lleida para trabajar cada día. En un encuentro con medios para adelantar previsiones para este 2026, Gil también ha anunciado que la estación de autobuses de Lleida abrirá en el primer trimestre y la nueva escuela de Castellnou de Seana será operativa “al 100%” en septiembre.

Por otra parte, a pesar de un escenario político incierto sin que todavía se hayan pactado unos presupuestos por este 2026, la delegada del Govern en Lleida ha manifestado “buena voluntad de trabajo” para conseguir las cuentas. En cualquier caso, ha asegurado que si al final se tienen que prorrogar nuevamente, esperan “poder implementar” en la veguería todo lo que se ha propuesto.

Pruebas de los nuevos trenes

Desde hace unos días, FGC está haciendo pruebas nocturnas de los nuevos trenes que tienen que circular por la línea de Manresa cuando se haga cargo de su gestión. La delegada ha puesto fecha en la entrada en servicio de los nuevos convoyes, este verano. Los nuevos trenes han sido fabricados por la compañía suiza Stadler y aparte de ser homologados en los próximos meses también se tendrá que hacer la formación específica para los maquinistas que los conducirán. La entrada en servicio de los nuevos trenes se adjudicó en 2021 por 63 millones de euros. Los trenes tendrán una oferta de 14 circulaciones diarias por sentido entre Lleida y Cervera, cinco de las cuales hasta Terrassa.

Otras previsiones

Gil ha hablado de otras previsiones para este 2026 en la veguería. Una de ellas es la aprobación del Plan director urbanístico del polígono de Torreblanca, prevista para el primer semestre. Se avanzará en el proyecto de urbanización y parcelación, que permitiría iniciar las primeras obras de desarrollo en 2027. En paralelo, se aprobarán el estudio informativo y el estudio de impacto ambiental de la estación ferroviaria intermodal vinculada a este polígono. El inicio de obras también se prevé para 2027 y que esté operativa en 2030.

Con respecto a carreteras, el Govern está trabajando en estudios de 5 variantes. La de Tàrrega, de la cual se prevé disponer del estudio informativo completo durante este año; la de Bellpuig, la de Arbeca, la de Seròs y la de Castelldans.

Gil ha asegurado que este año ya se empezará a desplegar el convenio para la mejora de la conectividad vial de Les Garrigues Altes, una vez aprobado por los plenos de los municipios afectados y de la Diputación de Lleida. Se incluye el nuevo tramo de la carretera entre Torrebesses y Castelldans; la mejora de la C-233 entre la Granadella y el Soleràs; y el arreglo del camino entre Bellaguarda y els Torms. La inversión prevista total será de 18,4 millones de euros, el 75% de los cuales aportados por la Generalitat y el resto, por la Diputación.

El Govern también apuesta por mejorar el transporte público de pasajeros. Gil ha dicho que el total de validaciones con títulos integrados de la ATM entre enero y octubre de 2025 había aumentado cerca de un 11% respecto del mismo periodo de 2024 (5.534.094 hacia 4.995.015, en todos los modelos de transporte: urbanos, interurbanos y ferroviarios).

En el ámbito agrícola, la delegada ha hablado de la apuesta del Govern de seguir trabajando en la modernización de los regadíos, “consensuando fórmulas con los regantes”, los entes locales y los agentes del territorio para garantizar la sostenibilidad, la competitividad agraria y que el proceso de modernización responda a las “necesidades reales” del territorio, con equidad y visión de futuro.

Escuelas

Con respecto a centros educativos, en el inicio del curso 2026-2027 ya entrará en servicio la nueva escuela de Castellnou de Seana, en el Pla d'Urgell. Será la primera escuela de la veguería y de toda Cataluña construida íntegramente con presupuesto de este gobierno. También se construirá la última fase del INS Nou Alcarràs que, en principio, ya darían por acabado el equipamiento con respecto a la ESO.

Asimismo, se hará la ampliación de la planta baja del INS Lladonosa de Lleida, que se sumará a la de la primera planta que se está efectuando. El Plano de equidad y Escuela Rural prevé ampliaciones y reformas en varios centros por valor de más de 1 millones de euros. A través del Plan de Choque Climático en centros educativos, se invertirán 1,2 millones de euros con medidas contra el calor, priorizando al alumnado vulnerable. La cifra más que dobla las destinadas los años anteriores.

Salud

En primavera entrará en servicio el nuevo CAP de Almenar, adaptado a las nuevas necesidades asistenciales y a los nuevos roles profesionales para mejorar la atención a los usuarios de Almenar, Alguaire, Alfarràs, Algerri y Ivars de Noguera. También se prevé que este año acaben las obras de la estructura exterior del Bloque Quirúrgico del Hospital Arnau de Vilanova para iniciar las del interior. Paralelamente, se está trabajando en el proyecto provisional de reforma y adaptación del Bloque Obstétrico, condicionada a la finalización de las obras de reforma del Bloque Quirúrgico.

Seguridad

La nueva comisaría de los Mossos d'Esquadra de Mollerussa, que será la sede del Área Básica Policial Pla d'Urgell-Garrigues, está previsto que entre en servicio a finales de este 2026 y que cuente con una dotación regular de entre 60 y 70 operativos. También se empezará a redactar el proyecto de la nueva comisaría central de los Mossos d'Esquadra en Ponent, en la Bordeta, de la cual se prevé la puesta en servicio a mediados de 2029, y que también acogerá la nueva sede de los Agents Rurals en el Segrià. Pasado mañana se cumple el plazo para la presentación de ofertas para optar a adjudicarse el contrato de redacción y construcción.