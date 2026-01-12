Finaliza la renovación de la red de agua potable en todo el pueblo

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Preixana ha finalizado la renovación integral de la red de agua potable del municipio. Lo hizo con la sustitución del último tramo de tuberías de fibrocemento por unas nuevas conducciones de PVC en la calle Jaume Ripoll i Vilamajor. Esta última actuación, con un presupuesto de 45.158 euros, completó el proceso de modernización de toda la red de distribución de agua, para garantizar un suministro más eficiente, seguro y sostenible.

Las obras consistieron en la renovación del último segmento del sistema antiguo para mejorar la calidad del servicio y reducir el riesgo de averías o pérdidas de agua. Con esta intervención, el municipio puso punto final a un plan iniciado hace varios años para eliminar progresivamente el fibrocemento, un material tóxico cuyo uso está prohibido desde hace años.

El alcalde, Jaume Pané, expresó su satisfacción tras concluir las obras. “Con esta actuación cerramos un ciclo muy importante para el municipio: toda la red de agua potable es ahora nueva. Es una inversión necesaria para garantizar un servicio de calidad y una gestión eficiente de los recursos”, destacó. Son muchos los ayuntamientos que, en los últimos años, hen invertido en la mejora de sus redes de agua.