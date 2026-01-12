METEOROLOGÍA
Más de 500 casas y negocios sin luz en la Vall de Boí durante la tormenta Goretti
La tormenta Goretti cedió la madrugada de ayer tras haber dejado espesores de más de 130 centímetros de nieve en puntos de alta montaña como Bonabé y por encima del metro en otros como Certescan. Las temperaturas, que comenzaron a subir ayer, alcanzaron sus registros mínimos de zonas habitadas en Guixers (-6º) y El Pont de Suert (-5º).
La tormenta de nieve y viento provocó el sábado por la noche cortes de luz en Barruera, Durro y Cardet, en la Vall de Boí, y también en el término de El Pont de Suert, explicaron fuentes municipales. Fuentes de Endesa indicaron que el incidente se debió a “una avería ordinaria” en la línea de Llesp, en las inmediaciones de Irgo, que afectó a 548 usuarios de esos dos municipios. La compañía eléctrica, que desvincula el incidente de la meteorología, activó un grupo electrógeno en torno a las 23.30 horas que permitió reanudar el suministro. El servicio quedó nomalizado a la una del mediodía.
Lo voluminoso de las nevadas, el aumento de la temperatura y el viento elevaron ayer el riesgo de aludes al nivel 3, marcado, en el Pirineo de Lleida y al nivel 4, fuerte, en Andorra. Un trabajador de la estación de Arcalís fue arrastrado por un desprendimiento. Fue evacuado al hospital de Meritxell.