Más de 500 casas y negocios sin luz en la Vall de Boí durante la tormenta Goretti

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La tormenta Goretti cedió la madrugada de ayer tras haber dejado espesores de más de 130 centímetros de nieve en puntos de alta montaña como Bonabé y por encima del metro en otros como Certescan. Las temperaturas, que comenzaron a subir ayer, alcanzaron sus registros mínimos de zonas habitadas en Guixers (-6º) y El Pont de Suert (-5º).

La tormenta de nieve y viento provocó el sábado por la noche cortes de luz en Barruera, Durro y Cardet, en la Vall de Boí, y también en el término de El Pont de Suert, explicaron fuentes municipales. Fuentes de Endesa indicaron que el incidente se debió a “una avería ordinaria” en la línea de Llesp, en las inmediaciones de Irgo, que afectó a 548 usuarios de esos dos municipios. La compañía eléctrica, que desvincula el incidente de la meteorología, activó un grupo electrógeno en torno a las 23.30 horas que permitió reanudar el suministro. El servicio quedó nomalizado a la una del mediodía.

Lo voluminoso de las nevadas, el aumento de la temperatura y el viento elevaron ayer el riesgo de aludes al nivel 3, marcado, en el Pirineo de Lleida y al nivel 4, fuerte, en Andorra. Un trabajador de la estación de Arcalís fue arrastrado por un desprendimiento. Fue evacuado al hospital de Meritxell.