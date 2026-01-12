Mejoras en el cementerio y lectores de matrículas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Castellserà aprobó el pasado 29 de diciembre el presupuesto para 2026, que asciende a casi 1,1 millones. El alcalde, Marcel Pujol, destacó que la propuesta prosperó por unanimidad, “lo que refleja el consenso alcanzado para afrontar los principales retos del municipio”.

Entre las actuaciones previstas, destaca una intervención de mantenimiento en el cementerio, que será la inversión más importante del año. Costará 130.000 euros, de los cuales 100.000 procederán de una subvención de la Diputación. Se repararán las cubiertas de los nichos más antiguos, se renovará el pavimento y el techo de la zona más vieja y se mejorará el lavabo. Cabe recordar que, hace un año y medio, el consistorio ya invirtió más de 80.000 euros al camposanto. En aquella ocasión se construyeron nuevos nichos y se pavimentaron los pasillos centrales.

Otra de las actuaciones destacadas será la instalación de cámaras lectoras de matrículas en los tres accesos principales al municipio. Con esta medida, el ayuntamiento busca reforzar la seguridad y facilitar el trabajo de los Mossos en la prevención e investigación de delitos. En los últimos años, Castellserà ha sufrido varios episodios de robos, lo que ha llevado al consistorio a considerar esta inversión como prioritaria. La previsión es que las cámaras lectoras de matrículas estén operativas antes del verano.

Asimismo, mediante dos subvenciones otorgadas por el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), se ejecutarán actuaciones relacionadas con la restauración de la iglesia de Santa Maria Magdalena y con ña memoria histórica, para conservar el patrimonio y poner en valor la historia local.

El alcalde subrayó durante el pleno la dificultad que supone elaborar los presupuestos en un contexto de continuas subidas de precios. En este sentido, recordó que el capítulo 2 del presupuesto —que corresponde a gastos de mantenimiento y suministros— absorbe más del 50% del total, lo que deja un margen reducido para nuevas inversiones.

Pujol anunció también que, al igual que en años anteriores, entre finales de febrero y principios de marzo se celebrará una sesión informativa abierta al público. En ella se explicarán con detalle los presupuestos y se dará respuesta a las dudas y preguntas de los vecinos y vecinas del municipio.