Rescatan a un cazador en el canal en Els Omellons

Un grupo de cazadores rescató ayer por la mañana a un compañero y al perro de este del interior del canal Segarra Garrigues a su paso por Els Omellons. El hombre sufrió una leve hipotermia y fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova. Al lugar acudieron patrullas de los Mossos d’Esquadra, una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y los Bomberos de la Generalitat.

Los servicios de emergencia fueron alertados por el 112 a las 9.36 horas. Al parecer, un perro cayó dentro del canal y su dueño fue a rescatarlo y también cayó en el interior de esta infraestructura a la altura de la Bassa del Vidu. Otros compañeros de caza fueron a auxiliarle rápidamente y consiguieron sujetarle con una cuerda. Tras unos momentos de mucha tensión consiguieron sacar al hombre y a la mascota del agua. Al lugar acudieron Mossos, Bomberos y SEM. El cazador recibió atención médica, ya que presentaba síntomas de hipotermia al haber permanecido varios minutos en el agua gélida. Posteriormente, fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova, según informaron los Mossos d’Esquadra.