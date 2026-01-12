El tren de la línea Lleida-La Pobla incrementa las circulaciones y ajusta el horario

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La línea de tren de Lleida-La Pobla de Segur incrementa las circulaciones y ajusta los horarios a partir del próximo lunes, día 19 de enero, para absorber la demanda creciente y mejorar las conexiones con otros servicios ferroviarios. Con respecto a la ampliación de la oferta, se incorporan nuevas circulaciones para absorber la demanda creciente en el tramo entre Lleida y Balaguer. En concreto, se añaden dos circulaciones adicionales al mediodía, a las 14.42 h con origen en Lleida y a las 15.17 h con origen a Balaguer, de lunes a viernes. Los viernes, además, se incorporan dos circulaciones por la tarde, a las 18.45 h con origen en Lleida y a las 19.20 h con origen en Balaguer. De la otra, el ajuste horario supondrá el retraso de los trenes entre 5 y 20 minutos.

Así, se llevan a cabo los siguientes ajustes horarios: cada día, excepto los sábados, se retrasa 5 minutos la hora de salida del tren de las 9.05 h, a las 9.10 h, de Lleida a Balaguer para conectar con el tren de alta velocidad con origen en Barcelona que llega a las 9 h a Lleida. El sábado el retraso es de 20 minutos en el tren con origen en Lleida y destinación Balaguer de las 8.50 h, unificando el horario a las 9.10 h, con el resto de días de la semana.

Los fines de semana y festivos se retrasa 10 minutos la hora de salida del tren de las 7.47 h, a las 7.57 h, de Lleida a La Pobla de Segur para conectar con el tren de alta velocidad con origen en Barcelona que llega a las 7.46 h en Lleida. Esta medida implica retrasar 10 minutos la salida del tren con origen en Balaguer de las 8.18 h, a las 8.28 h.

Estos ajustes horarios de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) permitirán mejorar las conexiones de los trenes de FGC con los trenes AVE, que conectan Lleida con Barcelona.

Los cambios, que FGC aplicará a partir del 19 de enero, han sido aprobados en el marco de la Comisión de Seguimiento del servicio Lleida – La Pobla de Segur – Esterri d'Àneu, formada por los ayuntamientos, el Consejo Comarcal y los agentes económicos y sociales del territorio. En concreto, las medidas dan respuesta a las diferentes propuestas y aportaciones hechas en la última Comisión de Seguimiento y en la última Comisión de Usuarios y Promotores.