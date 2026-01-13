De izquierda a derecha: el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, de Tarragona, Noemí Llauradó, la presidenta del ACM, Meritxell Budó, de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, de la Diputación de Gerona, Miquel Noguer, y la síndica de Arán, Maria Vergés.ACN

La Asociación Catalana de Municipios (ACM), las diputaciones de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y el Conselh Generau de Aran han formalizado este martes un acuerdo estratégico para poner en funcionamiento un nuevo servicio de asistencia urbanística destinado a los ayuntamientos catalanes. La iniciativa, según ha detallado en una rueda de prensa la presidenta del ACM, Meritxell Budó, responde a la necesidad creciente de los consistorios de obtener asesoramiento técnico y jurídico de calidad delante la rapidez y la complejidad de los cambios legislativos que afectan al urbanismo y la planificación territorial. El convenio prevé desplegar programas territoriales de asesoramiento adaptados a la realidad de cada territorio y prestará una "especial atención" en aquellos municipios que tienen menos recursos propios.

Entre otros, el nuevo servicio quiere contribuir a agilizar las tramitaciones urbanísticas y "mejorar la calidad y reforzar la seguridad jurídica de las actuaciones municipales" poniendo a disposición de los ayuntamientos equipos expertos que complementen los servicios técnicos locales.

En la firma del convenio han asistido Budó, el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn y la síndica del Conselh Generau de Arán, Maria Vergés, así como la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, la de Tarragona, Noemí Llauradó y el de Girona, Miquel Noguer.

Talarn ha asegurado que espera que el nuevo servicio pueda facilitarles la gestión urbanística, ya que cree el urbanismo es, junto con la financiación, la problemática mayor que tienen sobre la mesa la mayoría de alcaldes del país. El presidente ha alabado el convenio y ha dicho que espera que sirva, entre otros, para que la gente que se quiera quedar a vivir en Lleida lo pueda hacer.

Por su parte, la síndica del Conselh Generau de Arán, Maria Vergés, ha celebrado que el convenio reconozca la singularidad de Aran y ha puesto en valor la importancia de dar apoyo "desde la proximidad". "La gente necesita creer en certezas y estas certezas sólo las podemos dar las administraciones que estamos en el territorio", ha señalado.

En su intervención, Moret ha admitido que la gestión urbanística es "cada vez más compleja" por las lógicas normativas y la dificultad en la búsqueda de consensos entre los diferentes agentes sociales. También ha dicho que el urbanismo se ha criminalizado en los últimos tiempos y ha hecho un llamamiento a no vincularlo siempre con la especulación.

Llauradó, por su lado, ha asegurado que el convenio es una "muy buena iniciativa", especialmente para aquellos municipios que necesitan un "refuerzo" por su falta de recursos. "Será un salto cualitativo para tener un urbanismo mucho más sostenible y adecuado a las características de nuestro país", ha dicho.

En una línea similar se ha expresado Nogal, que ha reconocido que el ámbito del urbanismo es "excesivamente pesado y complicado". El presidente de la Diputación de Girona ha explicado que 127 de sus 221 municipios tienen menos de 1.000 habitantes y que ahora, con este nuevo servicio, se podrá facilitar toda la gestión urbanística.