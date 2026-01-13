La Generalitat destina 7,3 millones a evitar aludes sobre sus carreteras

La Generalitat destinará 7,3 millones de euros a evitar desprendimientos sobre su red de carreteras en Lleida. Este es el presupuesto para instalar barreras antialudes y anclajes, sanear laderas y otras medidas para evitar tanto la caída de rocas como avalanchas de nieve. El departamento de Territorio ha sacado a concurso estas actuaciones en toda Catalunya por un periodo de cuatro años, prorrogables hasta cinco. En las comarcas leridanas, la contratación abarca 161 tramos de calzadas propiedad de la administración catalana que suman más de 1.500 kilómetros. Entre ellas se encuentran ejes viarios que han sufrido desprendimientos en los últimos años como la C-12, la C-13, la C-14 y la carretera del puerto de la Bonaigua (C-28), entre otros.

Los cortes de carreteras por desprendimientos han sido frecuentes en Lleida en los últimos años, especialmente en las comarcas de montaña y tras episodios de fuertes lluvias. La alternancia sin transición de largos periodos de sequía y de tormentas ha contribuido a esta inestabilidad geológica, que afecta también a la red viaria del Estado, la Diputación y los ayuntamientos.

En el conjunto de Catalunya, la Generalitat ha constatado 2.437 desprendimientos desde el año 2014 en sus carreteras. Así consta en la documentación del concurso, que apunta que muchos de estos sucesos producen impactos en vehículos, “algunos con consecuencias fatales para sus ocupantes” y que suponen “las consecuentes reclamaciones patrimoniales” que cifra en 666.150 euros solo en el año 2014 “y creciendo” desde entonces.

53 millones en Catalunya

El concurso tiene un presupuesto de licitación de 53,4 millones de euros (IVA incluido) para el conjunto de Catalunya y se divide en lotes. El que corresponde a las comarcas leridanas asciende a 10,7 millones y estima el coste de las actuaciones necesarias en 7,4 millones. La práctica totalidad de esta cifra es para evitar desprendimientos, mientras que menos de cien mil son para otras actuaciones de “conservación de activos geotécnicos”, como el mantenimiento de túneles, movimientos de tierra y señalización.