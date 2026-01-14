Acuerdo para subir la tasa turística en abril, cuyo importe se duplicará en 2027

Imagen de archivo de turistas llegando a un hotel en Sort. - EDGAR ALDANA

PSC, ERC y Comuns pactaron ayer aumentar el importe de la tasa turística en dos fases, y la primera se aplicaría a partir del próximo abril. Los huéspedes de los hoteles de 5 estrellas, gran lujo y campings de lujo de Lleida paguen un gravamen de 4,50 euros frente a los 3 actuales; mientras que los usuarios de hoteles de 4 estrellas pasarán a pagar 1,80 euros, frente a los 1,20 que abonan actualmente.

Ambas tasas se duplicarán respecto a la actual a partir de abril de 2027. Los clientes de los pisos turísticos, por su parte, que pagan 1 euro por noche, pasarán a pagar 1,75 a partir de abril, y un año más tarde deberán abonar 2,50 euros.

La nueva tasa turística amplía los gravámenes a los usuarios de albergues juveniles (0,80 € a partir de abril y 1 euro un año más tarde), y encarece los importes para el resto de establecimientos.

La nueva tasa, que se ha negociado durante casi un año, destinará el 25% de lo que se recaude a políticas públicas de Vivienda, y otorga también cierto grado de autonomía a los ayuntamientos, que incluso podrán aprovar un recargo de un máximo de 4 euros.

El importe de este recargo será flexible, según el código postal y la temporada turística, y su recaudación se invertirá en aquello que los propios consistorios consideren.