Brindarán asistencia en materia de Urbanismo a pueblos pequeños

La Associació Catalana de Municipis, a través de la Fundació d'Impuls del Territori, las cuatro diputaciones catalanas y el Conselh Generau d'Aran firmaron un convenio para poner en marcha un nuevo servicio de asistencia urbanística para los ayuntamientos, con especial atención a los municipios con menos recursos. El presidente de la corporación leridana, Joan Talarn, apuntó que el acuerdo permite fortalecer el mundo local y equilibrar el territorio, a la vez que sitúa a Lleida como uno de los ámbitos prioritarios de despliegue del servicio. La Síndica de Aran, María Vergés, reivindicó la singularidad de Aran y la necesidad de disponer de apoyo técnico especializado para afrontar una normativa urbanística cada vez más compleja, y que el servicio consolida un modelo de cooperación institucional.

El nuevo dispositivo ofrecerá soporte técnico y jurídico a los ayuntamientos, agilizará trámites y reforzará la seguridad jurídica de los ayuntamientos pequeños y medianos de Lleida y Aran, al disponer de más herramientas.